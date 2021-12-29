Мэр Рыбинска объявил о своей отставке

Решение об уходе вызвано только личными обстоятельствами, отметил Денис Добряков.

Мэр города Рыбинска (Ярославская область) Денис Добряков объявил о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам чиновника, решение об уходе не имеет политической подоплеки и вызвано только личными обстоятельствами.

Личные обстоятельства складываются так, что вынужден оставить эту работу. Здесь нет никакой политики, не ищите. Рыбинск был и остаётся для меня любимым и родным городом. Денис Добряков, мэр Рыбинска

В пресс-службе городской администрации сообщили, что Добряков сложил с себя полномочия главы города по собственному желанию. Его заявление об уходе было официально зарегистрировано. Полномочия мэра переданы первому заместителю главы администрации Рыбинска Алексею Рябченкову.

Добряков занимал пост главы города с 2015 года.

Ранее кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете.

Фото: ВК / Денис Добряков