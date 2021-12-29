Мэр Рыбинска объявил о своей отставке

Мэр города Рыбинска (Ярославская область) Денис Добряков объявил о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам чиновника, решение об уходе не имеет политической подоплеки и вызвано только личными обстоятельствами.
Личные обстоятельства складываются так, что вынужден оставить эту работу. Здесь нет никакой политики, не ищите. Рыбинск был и остаётся для меня любимым и родным городом.
Денис Добряков, мэр Рыбинска
В пресс-службе городской администрации сообщили, что Добряков сложил с себя полномочия главы города по собственному желанию. Его заявление об уходе было официально зарегистрировано. Полномочия мэра переданы первому заместителю главы администрации Рыбинска Алексею Рябченкову.
Добряков занимал пост главы города с 2015 года.
Ранее кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете.
Фото: ВК / Денис Добряков
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все