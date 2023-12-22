Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

Василий Козупица сказал, что гордится достижениями своего ребенка.

Мэр частично затопленного российского города Орск Василий Козупица заявил местным журналистам, что его сын работает в Саудовской Аравии. Таким образом чиновник ответил на вопрос издания "Урал56.ру" о том, откуда у его родственника появилась недвижимость в Дубае с общей стоимостью в 33 миллиона рублей. В видеозаписи мужчина пояснил, что гордится тем, что его дети всего добиваются самостоятельно своими силами. В частности, его сын закончил высшее обучение с отличием по профессии инженер-геолог. Мэр отметил, что его жена вместе с ним сейчас переживает трудные минуты.

Около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь.... глава Орска

В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр.

Фото и видео: Telegram / Урал56.Ру | Оренбург, Орск