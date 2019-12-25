Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста

Василий Тихонов уйдет в отставку.

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил об уходе с поста. По информации от чиновника, к его отставке привели служебные проверки по обстоятельствам, "несовместимым со статусом главы города".

Фото: Instagram/nvtihonovvasily