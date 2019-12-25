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Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста
Сегодня, 9:17
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Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста

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Василий Тихонов уйдет в отставку.

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил об уходе с поста. По информации от чиновника, к его отставке привели служебные проверки по обстоятельствам, "несовместимым со статусом главы города".

Фото: Instagram/nvtihonovvasily

Теги: василий тихонов, мэр, нижневартовск, отставка
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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