Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил об уходе с поста. По информации от чиновника, к его отставке привели служебные проверки по обстоятельствам, "несовместимым со статусом главы города".
Фото: Instagram/nvtihonovvasily
Василий Тихонов уйдет в отставку.
Мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил об уходе с поста. По информации от чиновника, к его отставке привели служебные проверки по обстоятельствам, "несовместимым со статусом главы города".
Фото: Instagram/nvtihonovvasily
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