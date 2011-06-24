Мэр Нижневартовска Кощенко: пострадавший от взрыва газа дом снесут

Эксперты признали здание подлежащим сносу.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал о том, что пострадавший от взрыва бытового газа дом снесут. Соответствующей информацией чиновник поделился с жителями поврежденной пятиэтажки в Ханты-Мансийском автономном округе, где из-за трагедии погибли десять человек. Эксперт пояснил, что окончательное заключение по вопросу будет получено до конца декабря текущего года.

Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на улице Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу. Дмитрий Кощенко, глава Нижневартовска

Местная мэрия уточнила, что всех жильцов разрушенного дома расселят в квартиры маневренного фонда. К утру 17 декабря было известно о том, что ключи от жилых помещений получили 28 семей. В общей сложности было подано таких 34 заявления. ранее Следственный комитет по ХМАО говорил о том, что ответственным за хлопок в здании может быть житель дома, который принес в помещение баллон с газом. Ведется уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

В Нижневартовске во время взрыва бытового газа погибли минимум шесть человек.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Кощенко