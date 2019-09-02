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В Нижневартовске во время взрыва бытового газа погибли минимум шесть человек
Сегодня, 19:53
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В Нижневартовске во время взрыва бытового газа погибли минимум шесть человек

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Сейчас здесь работают  109 спасателей при поддержке 30 единиц техники.

Сегодня вечером, 4 декабря, в Нижневартовске произошел взрыв на улице Мира. В одном из многоквартирных домов обрушились два этажа. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неправильной эксплуатации газового баллона. Дом не газифицирован, сообщили в ТАСС.

На место произошедшего прибыли спасатели. Они  эвакуировали 52 жителей. Еще 10 человек вытащили из-под завалов, пострадавшие находятся в больницах.

Сейчас здесь работают  109 спасателей при поддержке 30 единиц техники. Жильцов временно разместили в здании школы № 8. Около взорвавшегося здания стоят автобусы, в которых владельцы квартир поврежденного дома могут погреться. Им предоставлено питание, вода, чай. Также пострадавшие могут поговорить с психологами. 

Следственный комитет открыл уголовное дело по  статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".  На место ЧП прибыли сотрудники прокуратуры. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, в каких условиях жила пенсионерка, скончавшаяся в доме на Зверинской из-за переохлаждения.

Фото: Телеграм / МЧС России

 

Теги: взрыв в нижневартовске, взрыв газа, мчс, неправильная эксплуатация газового баллона, погибли люди, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости России,

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