В Нижневартовске во время взрыва бытового газа погибли минимум шесть человек

Сейчас здесь работают 109 спасателей при поддержке 30 единиц техники.

Сегодня вечером, 4 декабря, в Нижневартовске произошел взрыв на улице Мира. В одном из многоквартирных домов обрушились два этажа. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неправильной эксплуатации газового баллона. Дом не газифицирован, сообщили в ТАСС.

На место произошедшего прибыли спасатели. Они эвакуировали 52 жителей. Еще 10 человек вытащили из-под завалов, пострадавшие находятся в больницах.

Сейчас здесь работают 109 спасателей при поддержке 30 единиц техники. Жильцов временно разместили в здании школы № 8. Около взорвавшегося здания стоят автобусы, в которых владельцы квартир поврежденного дома могут погреться. Им предоставлено питание, вода, чай. Также пострадавшие могут поговорить с психологами.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". На место ЧП прибыли сотрудники прокуратуры.

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Фото: Телеграм / МЧС России