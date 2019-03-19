Стало известно, в каких условиях жила пенсионерка, скончавшаяся в доме на Зверинской из-за переохлаждения

По версии жителей дома, в котором 76-летняя пенсионерка умерла от переохлаждения, к трагедии привел затянувшийся ремонт здания. Работы начались в апреле, их должны были закончить до наступления холодов. Но здание до сих пор ремонтируют. Об этом сообщили на телеканале 78.ru.
Председатель домового совета Алина Беленова рассказала, что в июле в доме сняли почти все рамы окон, где-то побили стекла. Строители заделали дыры пленкой не везде. Жительница дома подтвердила, что в здании очень холодно. Соседей спасают дополнительные толстые двери, свитера, носки, куртки. Те, кто не установил вторую дверь, живут в морозе.
Напомним, точная причина смерти женщины не установлена. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме.
Фото: Pxhere
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