Прокуратура вскрыла нарушения температурного режима в доме, где от переохлаждения умерла 76-летняя петербурженка

Прокуратурой было установлено, что подрядчик проводил ремонт фасада дома на Зверинской улице. В установленный договором срок организация работы в полном объеме не исполнила.

Прокуратура Петроградского района провела проверку в отношении деятельности ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района", а также подрядной организации ООО "ФСК-Строй". Поводом для проведения проверки послужила смерть одинокой, ведущей асоциальный образ жизни, 76-летней местной жительницы, проживающей в комнате коммунальной квартиры на Зверинской улице. Женщина с признаками переохлаждения скончалась в больнице.

Прокуратурой было установлено, что подрядчик проводил ремонт фасада дома на Зверинской улице. В установленный договором срок организация работы в полном объеме не исполнила. Также, по словам жильцов, при проведении ремонта были повреждены оконные стекла в квартирах и местах общего пользования. Данные недостатки не были устранены подрядчиком.

Прокурорская проверка также вскрыла нарушения температурного режима в квартирах. Жильцы дома с наступлением отопительного периода неоднократно безрезультатно обращались в УК для проведения ремонта отопительной системы.

Прокуратура Петроградского района просит следователей возбудить уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга