  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мэр Москвы предложил переселить петербургский Горный университет на Северный Кавказ
Сегодня, 19:02
36
arteliseev

Мэр Москвы предложил переселить петербургский Горный университет на Северный Кавказ

0 0

Ректор Горного посмеялся.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассуждал о предложении президента децентрализовать вузы Москвы и Петербурга. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео с комментарием Собянина в свой twitter. 

"Можно проводить какие-то эксперименты, это вполне возможно. Но нужно определить — кого? Вот можно Горный институт из Санкт-Петербурга переселить в горы куда-нибудь, на Северный Кавказ", – отметил Собянин, пожимая руку ректора Горного Владимиру Литвиненко. 

"Я думал, в Москву", — сказал Литвиненко, смеясь.

Ранее мы писали, что президент РФ обратился к участницам St.Petersburg Ladies Trophy 2020.

Фото: Яндекс-карты

Теги: горный университет санкт-петербурга, собянин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии