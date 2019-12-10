Мэр Москвы предложил переселить петербургский Горный университет на Северный Кавказ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассуждал о предложении президента децентрализовать вузы Москвы и Петербурга. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео с комментарием Собянина в свой twitter.
"Можно проводить какие-то эксперименты, это вполне возможно. Но нужно определить — кого? Вот можно Горный институт из Санкт-Петербурга переселить в горы куда-нибудь, на Северный Кавказ", – отметил Собянин, пожимая руку ректора Горного Владимиру Литвиненко.
"Я думал, в Москву", — сказал Литвиненко, смеясь.
Ранее мы писали, что президент РФ обратился к участницам St.Petersburg Ladies Trophy 2020.
Фото: Яндекс-карты
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