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Мэр Москвы допустил ужесточение пропускного режима

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При этом Собянин отметил, что большинство москвичей соблюдают самоизоляцию.

В Москве могут ужесточить пропускной режим, если горожане и предприятия станут чаще нарушать. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" 17 апреля.

По словам Собянина, для ужесточения режима есть все инструменты, в том числе изменения в федеральном и региональном законодательстве. Однако мэр отметил, что большинство москвичей соблюдают самоизоляцию.

Кроме того, Собянин назвал хорошим эффект, заметный в Москве после введения пропускного режима: транспортный поток снизился на полмиллиона человек. Саму систему на данный момент модернизируют и улучшают, чтобы вместе с этим выявить пропуска с некорректными данными и ликвидировать их.

Ранее Мосгордума перечислила обязательные условия для передвижения по Москве пешком.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина

Теги: москва, пропускной режим, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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