Андрей Алексеенко рассказал о плане восстановления города.

Мэр Краснодара рассказал о ситуации в Балаклее. Соответствующее видеообращение чиновник опубликовал в Telegram-канале администрации Харьковской области. Этот регион является подшефным для российского. Андрей Алексеенко подчеркнул, что в городе значительно повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и отсутствует водоснабжение. В текущий момент приоритетом по восстановлению инфраструктуры является обеспечение ресурсами котельных и школ.

Достаточно серьезная обстановка, обстрелы были по городу. По возможности восстанавливают, когда обстрелы прекращаются. Школы повреждены, котельные, слава богу, нет. Андрей Алексеенко, глава Краснодара

Сейчас Алексеенко находится в Харьковской области. Представитель Краснодарского края посетил практически все населенные пункты на освобожденной территории Донбасса. Чиновник призвал подготовить учебные заведения к новому образовательному году, а котельные - к отопительному периоду.

Отказавшийся обслуживать российских военных автосервис в Крыму снесли.

Фото и видео: Telegram / Харьковская Народная Республика