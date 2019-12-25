Мэр Керчи ушел в отставку

Сергей Бороздин написал заявление по собственному желанию.

Мэр Керчи Сергей Бороздин ушел в отставку. Об этом на собственной странице в социальной сети "Вконтакте" написал губернатор Крыма Сергей Аксенов. По информации от чиновника, решение глава города принял самостоятельно, но причины такого кадрового решения не назвал. Он руководил Керчью с 2017 года.

Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сергей Аксенов, глава Крыма

В ближайшее время будет назначен новый глава администрации города.

Российские специалисты готовы привиться ради отпуска на курорте.

Фото: Вконтакте/Сергей Бороздин