  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мэр Керчи ушел в отставку
Сегодня, 9:08
211
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мэр Керчи ушел в отставку

0 0

Сергей Бороздин написал заявление по собственному желанию.

Мэр Керчи Сергей Бороздин ушел в отставку. Об этом на собственной странице в социальной сети "Вконтакте" написал губернатор Крыма Сергей Аксенов. По информации от чиновника, решение глава города принял самостоятельно, но причины такого кадрового решения не назвал. Он руководил Керчью с 2017 года.

Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сергей Аксенов, глава Крыма

В ближайшее время будет назначен новый глава администрации города.

Российские специалисты готовы привиться ради отпуска на курорте.

 

Фото: Вконтакте/Сергей Бороздин

Теги: керчь, крым, отставка, сергей аксенов, сергей бороздин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии