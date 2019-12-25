Российские специалисты готовы привиться ради отпуска на курорте

11% из опрошенных уже привились.

В среду, 21 июля, сервис для быстрого поиска работы и сотрудников VK Работа поделился с Piter.tv данными своего исследования, которое провел среди представителей рабочих профессий. Специалисты поделились планами на период отпусков.

В опросе участвовали 1 100 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.

Так, 65% опрошенных запланировали отпуск на лето. Каждый третий из респондентов не планирует отдыхать в этот сезон и ссылается на дороговизну отдыха в России. Четверть участников исследования проведут отпуск на даче, а 19% просто останутся дома. В Крым поедут 13%, каждый десятый поедет в поход с палаткой, 8% поедут в Краснодарский край и только 6% решили выехать за границу.

Больше половины готовы привиться ради отпуска на российском курорте, а 11% уже поставили прививку. Только треть из всех участников не решили привиться.

Что касается денег, то половина опрошенных готовы отдать за отпуск до 20 тысяч рублей. Чуть больше, от 20 до 40 тысяч, готовы отдать 28% человек. Каждый четвертый решил отдохнуть за сумму более, чем 40 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тысяч человек.

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