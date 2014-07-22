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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тысяч человек
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тысяч человек

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Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28379 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 22590 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В Роспотребнадзоре допустили введение обязательной вакцинации в Петербурге, однако к такой мере не хотели бы прибегать. По данным ведомства, после вакцинации смертей от СOVID-19 не было зафиксировано.

Фото: Unplash

Теги: диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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