За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28379 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 22590 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
В Роспотребнадзоре допустили введение обязательной вакцинации в Петербурге, однако к такой мере не хотели бы прибегать. По данным ведомства, после вакцинации смертей от СOVID-19 не было зафиксировано.
Фото: Unplash
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