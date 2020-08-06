Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза

Владислав Франк перепутал очки со средством защиты.

Мэр Барнаула попытался надеть медицинскую маску на глаза. Местные жители разместили в социальной сети "Вконтакте" соответствующий ролик. Его можно увидеть в паблике "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что Владислав Франк попытался надеть на лицо средство защиты. В этот момент чиновник выступал перед коллегами. Они обсуждали вопросы капитального ремонта в регионе. Глава города сначала держал маску в одной руке. По невнимательности он перепутал очки с медицинским изделием. На произошедшее он отреагировал с юмором.

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Видео: ВК / Инцидент Барнаул