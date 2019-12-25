Меню горячего питания в школах Ленобласти будут разрабатываться индивидуально

Меню уже полностью разработано для школьников во Всеволожском районе.

В Ленинградской области в полном объеме реализуют поручение президента, с 1 сентября обеспечив всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием 2 раза в день. При этом возможно, что меню для маленьких ленинградцев будет учитывать особенности их здоровья. Об этом сообщил председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Перечень продуктов для школьных столовых был отобран совместно с Институтом отраслевого питания. В частности, сбалансированное меню уже сформировано в образовательных учреждениях Всеволожского района.

В данный момент известно, что среди продуктов гарантированно появятся крупы, мясо, рыба, яйца, свежие фрукты, низкокалорийная выпечка, творог.

Добавим, что в общей сложности горячее питание в новом учебном году получат 75 тысяч младшеклассников.

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