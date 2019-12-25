В Кировском технопарке подвели итоги смены "Сберкампус"

Школьники освоили несколько интенсивов и навыки публичного выступления.

Летняя пятидневная смена "Сберкампус" завершилась в технопарке "Кванториум", который находится в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

За время пребывания на площадке, ребята посетили четырехчасовые занятия с вожатыми по направлениям "Идеальный класс", "Маскот смены" , "Математическое моделирование", и получили домашнее задание. Кроме того, были освоены навыки публичного выступления.

Все полученные за смену навыки должны пригодиться школьникам в освоении программы общего образования.

Добавим, "Сбербанк" провел аналогичные смены по всей России. Гранты на проведение следующего "Сберкампуса" достались паркам Кировского и Всеволожского районов.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области