Стало известно, какие блюда подают участникам саммита "Россия-Африка"

В первый день мероприятия гостям предоставляется бесплатное питание, однако зайти в столовую можно только 1 раз и на 1 час.

Гостям саммита Россия — Африка предложено особое меню. О том, какие блюда вошли в него, узнал корреспондент Spb.aif.ru.

В первый день мероприятия гостям предоставляется бесплатное питание, однако зайти в столовую можно только 1 раз и на 1 час.

Участники саммита могут попробовать такие блюlа, как свежих овощей с адыгейским сыром, борщ с разварной говядиной, мурманскую треску с азиатским соусом, а также куриную грудку гриль с соусом маринара.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге разворачивают мобильные средства видеонаблюдения для обеспечения безопасности на саммите "Россия – Африка" и Дне ВМФ.

Фото: АиФ-Петербург/ Елена Банокина