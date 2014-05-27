В Петербурге разворачивают мобильные средства видеонаблюдения для обеспечения безопасности на саммите "Россия – Африка" и Дне ВМФ

Мобильные комплексы и камеры городской системы видеонаблюдения проследят за безопасностью в дни саммита

Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга подтверждает успешное развертывание мобильных средств видеонаблюдения, предназначенных для обеспечения международной и государственной безопасности во время двух значимых событий – саммита "Россия – Африка" и празднования Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По решению Комитета по информатизации и связи, мобильные комплексы и мобильные камеры высокого разрешения были размещены на территориях, которые ранее не были охвачены городской системой видеонаблюдения, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности на массовых мероприятиях.

Чрезвычайно важной характеристикой развертывания мобильных средств видеонаблюдения является их оперативность. Вся процедура – от установки до готовности к работе – занимает от 8 до 24 часов.

Представители мониторингового центра отмечают, что данные технические средства уже успешно применялись в текущем году на Петербургском международном экономическом форуме, где они сыграли ключевую роль в обеспечении безопасности участников и гостей форума.

Ранее сообщалось, что сотрудничество между Санкт-Петербургом и Саратовской областью обрело новые перспективы в рамках саммита "Россия-Африка"

Фото: Piter.TV