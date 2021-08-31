Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Саратовской областью обрело новые перспективы в рамках саммита "Россия-Африка"

Губернатор Санкт-Петербурга и губернатор Саратовской области обсудили важные направления развития партнерства между регионами.

Одним из главных аспектов обсуждения стало увеличение поставок сельскохозяйственной продукции из Саратовской области на рынок Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы выразил признательность за качественные продукты, которые поставляются из Саратовской области, и заявил о высоком спросе на такие товары в Санкт-Петербурге. Это направление сотрудничества представляет большой потенциал для обоих регионов и способствует развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Кроме того, губернаторы выделили несколько перспективных сфер сотрудничества. Одной из них является промышленная кооперация, где планируется совместное участие в проектах в области машиностроения, радиоэлектронной промышленности и судостроения.

Саратовская область также проявила заинтересованность в сотрудничестве со Средне-Невским судостроительным заводом. Область рассматривает возможность заключения сделок по поставке судов для обновления своего речного флота.

Ранее сообщалось, что вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд" увеличит экспорт лекарственных препаратов в Африку

Фото: Piter.TV