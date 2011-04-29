Вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд" увеличит экспорт лекарственных препаратов в Африку

В ходе пленарного заседания саммита, Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества с Африкой в области здравоохранения и борьбы с эпидемиями.

В ходе пленарного заседания саммита Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества с Африкой в области здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Он отметил, что эти темы становятся ключевыми для развития деловых и гуманитарных отношений между Россией и африканским континентом, особенно в области лекарственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Санкт-Петербург, как один из крупнейших фармацевтических кластеров в стране, играет важную роль в этом сотрудничестве. Город насчитывает 24 фармацевтических предприятия, которые активно работают над разработкой и производством лекарственных препаратов.

На прошлой неделе Президент Владимир Путин совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, где открыл вторую очередь завода-производителя социально значимых лекарств – "Фармасинтез-Норд". Этот важный шаг позволит дополнительно выпускать 31 международное непатентованное лекарство, что существенно укрепит лекарственную безопасность в Северной столице.

Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл назвал причину добрых отношений России со странами Африки

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга