Меняйло назвал приоритетную задачу в работе властей Северной Осетии

Чиновник назвал основой приоритет его работы в регионе.

Новый временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло назвал приоритетную задачу в работе региональных властей. Ранее президент Владимир Путин предложил чиновнику занять освободившееся место после того, как Вячеслав Битаров решил уйти в отставку. Полпред по Сибирскому федеральному округу считает, что основным направлением работы в новой должности будет решение проблем здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции показала слабые места и проблемы в системе здравоохранения, поэтому эти направления станут приоритетными. В совокупности с реализацией мероприятий национальных проектов это может дать устойчивое социально-экономическое развитие республики. Сергей Меняйло, врио главы Северной Осетии

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии.

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