Руководство СПбГУ обсудило низкие темпы вакцинации среди студентов

Со студентами проведут разъяснительную работу.

В СПбГУ от коронавируса привились только 14,9% студентов, что составляет более 4 тыс. человек. Вопрос обсуждался на ректорском совещании вуза 8 ноября.

Отмечено, что среди студентов темпы вакцинации особенно низки. Так, например, на направлении "Физическая культура" прививку сделали 1,4% (17 человек), направлении "Медицинский колледж" — 4,7% (3 человека). Самый высокий процент на направлении "Институт когнитивных исследований" (36,4%), однако там учатся всего 22 человека.

Руководителям коллективов учебно-научных подразделений поручили провести с сотрудниками и студентами разъяснительную работу. Отметим, что доля привитых среди педагогов гораздо выше и составляет в среднем более половины сотрудников.

Напомним, что теперь вакцинация для студентов, которые проходят практику вне структурных подразделений образовательных организаций, будет обязательной.

Фото: Piter.TV