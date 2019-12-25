Квартиру менеджера на Придорожной аллее обчистили на 1,5 млн рублей

В четверг, 1 октября, в полицию обратилась 50-летняя петербурженка, работающая менеджером на строительной базе. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказал об ограбленной квартире на Придорожной аллее.
Неизвестный подобрал к входной двери ключ, проник в квартиру на шестом этаже и оставил владелицу без ноутбука, золотых украшений и 1,5 млн рублей наличными. С награбленными злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские изъяли следы обуви и пальцев рук, устанавливается полный ущерб, нанесенный петербурженке. Возбуждено уголовное дело о краже, неизвестного разыскивают.
Ранее мы писали, что петербуржец пойдет под суд за кражу 5 тысяч рублей из храма.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все