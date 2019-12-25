Менеджер Макгрегора рассказал о будущем бойца

Тим Симпсон рассказал о желании спортсмена ориентироваться на актерскую карьеру.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор приостановил свою профессиональную карьеру до 2023 года, так как спортсмен хочет сосредоточиться на актерской работе. Соответствующее заявление в рамках интервью YouTube-каналу MMA Junkie сделал его менеджер Тим Симпсон.

Это небольшое веселое приключение, после которого снова начнется восхождение на вершину. Все идет идеально. Конор еще на пути к большому возвращению в следующем году. Тим Симпсон, менеджер Макгрегора

Специалист добавил, что ирландец восстанавливается и приводит себя в форму после перелома ноги. Боец не выходил в октагон с лета 2021 года. В последний раз выходил на бой против американского представителя Дастина Порье. Спортсмен проиграл противнику из-за технического нокаута. Напомним, что в начале августа стало известно о том, что Конор Макгрегор сыграет в ремейке голливудского боевика "Дом у дороги".

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Фото и видео: YouTube / MMA Junkie