Мемориальную доску в честь рок-клуба Ленинграда установят на улице Рубинштейна

Клуб-музей "Котельная Камчатка" посетил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Об установке мемориальной доски в честь Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна стало известно сегодня, 21 июня, на обсуждении будущего общественного пространства, которое появится во дворе дома №15 по улице Блохина. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Клуб-музей "Котельная Камчатка" посетил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Установлено, что на доске напишут: "В этом здании 7 марта 1981 года открылся Ленинградский рок-клуб".

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Фото: Петербургский дневник