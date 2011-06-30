Ночное просвещение: улицы Думская и Ломоносова могут продолжить круглосуточную работу

Концертная, творческая и просветительская деятельности ожидаются днем, вечером и ночью – более развлекательные.

Вчера, 19 июня, глава администрации Центрального района Елена Федорова поделилась деталями новой концепции улиц Думской и Ломоносова.

Так, предприниматели предлагают рассмотреть возможность круглосуточной работы: концертная, творческая и просветительская деятельности – днем, вечером и ночью – более развлекательные.

Кроме того, могут привлечь к охране общественного порядка на территории пространства единое охранное предприятие. Для поддержания чистоты планируется дополнительный найм подрядной организации. Гостей ждет и единая стилистика объектов и вывесок.

Напомним, что администрация Петербурга на бывших улицах с барами и ночными клубами планирует создать общественное пространство, где будут сцены для мероприятий под открытым небом, площадка для мини-гольфа, кафе, арт-объекты и зеленые и детские зоны.

Фото: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo