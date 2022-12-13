Мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба установят на Рубинштейна

Памятная табличка будет установлена ко Дню города.

В День рок-н-ролла, 13 апреля, стало известно, что на фасаде дома бывшего Ленинградского рок-клуба, установят мемориальную доску. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Памятная табличка на фасаде дома №13 по улице Рубинштейна появится в День города.

Инициативу вынесли на рассмотрение общественники, обратившиеся в Комитет по культуре Петербурга ещё в 2018 году. Через год её одобрили участники заседания Совета по мемориальным доскам при городском правительстве.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online