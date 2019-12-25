На улице Пестеля восстановят мемориал в память обороны полуострова Ханко

От петербуржцев неоднократно поступали обращения с просьбой восстановить мемориал.

На улице Пестеля в Петербурге восстановят мемориальную стену с фонтаном в память героической обороны полуострова Ханко в 1941 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Как рассказал губернатор Александр Беглов, от петербуржцев неоднократно поступали обращения с просьбой восстановить мемориал, а также наладить работу фонтана. Уже создана рабочая группа с участием специалистов КГИОП, готовятся предложения.

Мемориал является объектом культурного наследия регионального значения и первым памятником, открытым в Ленинграде после Великой Отечественной войны. Его установили весной 1941 года. Верхняя часть мемориала представляет собой барельеф с морскими символами, знаменами и накладными надписями. Нижняя часть состоит из ступенчатого основания, на котором установлен фонтан.

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Фото: скриншот Google Карты