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На улице Пестеля восстановят мемориал в память обороны полуострова Ханко
Сегодня, 20:04
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На улице Пестеля восстановят мемориал в память обороны полуострова Ханко

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От петербуржцев неоднократно поступали обращения с просьбой восстановить мемориал.

На улице Пестеля в Петербурге восстановят мемориальную стену с фонтаном в память героической обороны полуострова Ханко в 1941 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

Как рассказал губернатор Александр Беглов, от петербуржцев неоднократно поступали обращения с просьбой восстановить мемориал, а также наладить работу фонтана. Уже создана рабочая группа с участием специалистов КГИОП, готовятся предложения. 

Мемориал является объектом культурного наследия регионального значения и первым памятником, открытым в Ленинграде после Великой Отечественной войны. Его установили весной 1941 года. Верхняя часть мемориала представляет собой барельеф с морскими символами, знаменами и накладными надписями. Нижняя часть состоит из ступенчатого основания, на котором установлен фонтан.

Ранее мы писали, что в Петербурге установили памятную доску актеру Георгию Жженову.

Фото: скриншот Google Карты

Теги: восстановление, мемориал
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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