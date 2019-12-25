Такое поручение дал губернатор в ходе приема граждан в приемной президента России в Северо-Западном федеральном округе.

В Петербурге приведут в порядок воинское кладбище "Дачное". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С просьбой о реконструкции и ремонте мемориала на проспекте Народного Ополчения к губернатору Петербурга Александру Беглову обратился житель Кировского района. Он рассказал, что в дождливую погода мемориал подтапливается, как следствие, разрушается сам фундамент ограды. Петербуржец считает, что необходимо установить современное освещение и очистить памятник.

Беглов поддержал идею жителя, и поручил завершить реконструкцию к октябрю 2022 года. Глава города предложил сделать новую дренажную систему, а также установить плиты с фамилиями солдат и офицеров, захороненных на этом воинском кладбище.

Ранее Беглов назвал приоритетные территории для благоустройства в ближайшие годы.

Фото: citywalls.ru