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В Петербурге приведут в порядок воинское кладбище "Дачное"
Сегодня, 20:23
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В Петербурге приведут в порядок воинское кладбище "Дачное"

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Такое поручение дал губернатор в ходе приема граждан в приемной президента России в Северо-Западном федеральном округе.

В Петербурге приведут в порядок воинское кладбище "Дачное".  Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

С просьбой о реконструкции и ремонте мемориала на проспекте Народного Ополчения к губернатору Петербурга Александру Беглову обратился житель Кировского района. Он рассказал, что в дождливую погода мемориал подтапливается, как следствие, разрушается сам фундамент ограды. Петербуржец считает, что необходимо установить современное освещение и очистить памятник.

Беглов поддержал идею жителя, и поручил завершить реконструкцию к октябрю 2022 года. Глава города предложил сделать новую дренажную систему, а также установить плиты с фамилиями солдат и офицеров, захороненных на этом воинском кладбище.

Ранее Беглов назвал приоритетные территории для благоустройства в ближайшие годы.

Фото: citywalls.ru

Теги: мемориал, реконструкция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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