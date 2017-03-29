Беглов назвал приоритетные территории для благоустройства в ближайшие годы

В ближайшие годы в Петербурге хотят благоустроить более 150 общественных пространств.

В 2022-2024 годах из бюджета Петербурга на благоустройство планируют выделить более 20 млрд рублей. Об этом сказал губернатор Александр Беглов на первом чтении проекта бюджета города в Законодательном собрании 27 октября.

За счет бюджета Петербурга собираются благоустроить более 150 общественных пространств. Среди них — Пейзажный парк, парк Авиаторов, Бестужевский сад, набережная реки Карповки, Молодежный сквер, парк Героев-Пожарных и Муринский парк. Также перед правительством стоит задача ежегодно приводить в порядок более 200 дворовых территорий.

Из названной суммы 2,5 млрд рублей пойдут на создание и восстановление фонтанов. Специалисты обновят комплексы на Московской площади, площади Ленина, в Александровском саду и на набережной реки Карповки. Накануне "Водоканал" завершил реконструкцию фонтана напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV