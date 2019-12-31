Мемный "длиннокот" умер в Японии

Коту было 18 лет.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что популярный в интернете кот, чья фотография стала мемом, умер.

Коту по имени Нобико было уже 18 лет. Его фотография, покорившая сердца людей по всему миру, легла в основы многих мемов в начале 2000-х. Об этом сообщил телеканал 360.

Людям настолько нравились мемы с ним, что в Японии выпустили полотенца в виде длинного тела белого кота. Пользователи сети прощаются с полюбившимся питомцем и вспоминают самые смешные мемы с Longcat.

Ранее мы писали, что в Ленобласти у автозаправки лось бросился под колёса автомобиля.

Фото: Twitter