Мемный "длиннокот" умер в Японии

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что популярный в интернете кот, чья фотография стала мемом, умер.
Коту по имени Нобико было уже 18 лет. Его фотография, покорившая сердца людей по всему миру, легла в основы многих мемов в начале 2000-х. Об этом сообщил телеканал 360.
Людям настолько нравились мемы с ним, что в Японии выпустили полотенца в виде длинного тела белого кота. Пользователи сети прощаются с полюбившимся питомцем и вспоминают самые смешные мемы с Longcat.
Ранее мы писали, что в Ленобласти у автозаправки лось бросился под колёса автомобиля.
Фото: Twitter
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