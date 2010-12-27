Механик автосервиса в Петербурге ударил ножом посетителя

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В петербургской полиции рассказали об инциденте на севере Петербурга, который произошел 10 августа. В автоцентре на Выборгском шоссе в результате драки был ранен посетитель. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 26-летний автомеханик центра поссорился с мужчиной 28 лет, ранее работавшем в этом же месте. Нападавший достал нож и ударил им в шею обидчика. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже скончался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

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