МегаФон: водители трассы М-11 провели в дороге 120 миллионов часов

Более 6 миллионов абонентов МегаФона проехали по трассе М-11 "Нева", соединяющей Санкт-Петербург и Москву в прошлом году. Всего водители провели за рулем своих авто около 120 миллионов часов. За это время можно обогнуть земной шар свыше 50 тысяч раз. Такие данные приводят аналитики оператора, изучив обезличенный интернет-трафик своих клиентов на магистрали.

Традиционно чаще других по маршруту ездили москвичи и петербуржцы. Также двумя столицами интересовались путешественники из Нижнего Новгорода, Твери, Великого Новгорода, а также Самары и Мурманска.

Пики ожидаемо приходились на дни школьных каникул всех сезонов и активный период отпусков летом. К осени поток автолюбителей незначительно снизился, но к марту 2022 года вновь показал рост – почти на 20% по отношению к весне прошлого года.

Самый "разговорчивый" отрезок трассы зафиксирован в Московской области – на нем абоненты МегаФона приняли порядка 180 млн голосовых вызовов. Однако путешественники чаще использовали data-трафик, чем голос. В дороге они прокачали более 7 Пб (Петабайт равен 1 048 576 гигабайт – прим. ред.) мобильного интернета. Это значит, что каждый из 6 млн уникальных абонентов компании мог трижды посмотреть автомобильный блокбастер "Форсаж" в разрешении Full HD.

Высокое качество связи в дороге необходимо не только для обеспечения безопасности водителей и пассажиров, но и для комфортного времяпровождения в пути. Автолюбители могут воспользоваться удобными онлайн-картами, а пассажиры разлекательными сервисами и мессенджерами для общения. По итогам мониторинга нашей сети на автомагистрали "Нева" скорость доступа в интернет достигает 90 Мбит/с, а для обеспечения уверенного сигнала на всей протяженности дороги работает порядка 100 базовых станций. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Ранее стало известно, что МегаФон ускорит мобильный интернет с Pre-5G.

Фото: ВКонтакте / Государственная компания "Автодор"