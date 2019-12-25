МегаФон: водители трассы М-11 провели в дороге 120 миллионов часов

Традиционно чаще других по маршруту ездили москвичи и петербуржцы. Также двумя столицами интересовались путешественники из Нижнего Новгорода, Твери, Великого Новгорода, а также Самары и Мурманска.
Пики ожидаемо приходились на дни школьных каникул всех сезонов и активный период отпусков летом. К осени поток автолюбителей незначительно снизился, но к марту 2022 года вновь показал рост – почти на 20% по отношению к весне прошлого года.
Самый "разговорчивый" отрезок трассы зафиксирован в Московской области – на нем абоненты МегаФона приняли порядка 180 млн голосовых вызовов. Однако путешественники чаще использовали data-трафик, чем голос. В дороге они прокачали более 7 Пб (Петабайт равен 1 048 576 гигабайт – прим. ред.) мобильного интернета. Это значит, что каждый из 6 млн уникальных абонентов компании мог трижды посмотреть автомобильный блокбастер "Форсаж" в разрешении Full HD.
Высокое качество связи в дороге необходимо не только для обеспечения безопасности водителей и пассажиров, но и для комфортного времяпровождения в пути. Автолюбители могут воспользоваться удобными онлайн-картами, а пассажиры разлекательными сервисами и мессенджерами для общения. По итогам мониторинга нашей сети на автомагистрали "Нева" скорость доступа в интернет достигает 90 Мбит/с, а для обеспечения уверенного сигнала на всей протяженности дороги работает порядка 100 базовых станций.
Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Ранее стало известно, что МегаФон ускорит мобильный интернет с Pre-5G.
Фото: ВКонтакте / Государственная компания "Автодор"
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