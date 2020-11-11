Медвежонок пробрался на завод в Свердловской области

Дикий гость сбежал с территории завода под крики охраны.

Медвежонок пробрался на российский завод. Ролик опубликован в Telegram-канале "Новости. Как есть". По данным очевидцев, инцидент произошел на территории Свердловской области. Работникам предприятия пришлось выгонять дикого гостя.

Кадры с медведем засняты из салона машины. Автор ролика ехал за убегающим животным и кричал: "Офигеть! Мишка! Косолапый, иди сюда". В результате медведь успел подбежать к забору. Он попытался перелезть через ограду, но не смог. Тогда "паркурщик" нашел более удобную для себя часть ограждения для побега.

Напомним, что в ноябре пришлось застрелить медведицу с медвежонком, которые забрались на подлодку Тихоокеанского флота. Автор ролика заявил, что нельзя было поступить по-другому, так как звери могли зайти в поселок.

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Видео: TG / Новости. Как есть