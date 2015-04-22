Медвежонок Потап из зоопарка Ленобласти проверил на прочность снегоходы

Дикое животное присоединилось к инспектору Гостехнадзора Волосовского района Евгению Манекину.

Девятимесячный медвежонок по имени Потап Си, проживающий в контактном зоопарке Ленобласти, провёл осмотр новых транспортных средств.

Дикое животное присоединилось к инспектору Гостехнадзора Волосовского района Евгению Манекину. Медвежонок обнюхал и осмотрел недавно прибывшие снегоходы и квадроциклы.

Косолапый попробовал на вкус снегоходы и испытал на прочность квадроциклы. Спецтехника и животное в результате осмотра не пострадали.

В ноябре улучшили условия содержания бурого медведя в СНТ Белоостров.

Фото: ВКонтакте / Администрация Ленинградской области