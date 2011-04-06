  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:10
147
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Условия содержания бурого медведя в СНТ Белоостров улучшили

0 0

По требованию Росприроднадзора по СЗФО условия содержания бурого медведя улучшены

В четверг, 18 ноября, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора сообщили Piter.tv, что условия содержания бурой медведицы по кличке Маша в СНТ Белоостров Всеволожского района Ленинградской области были улучшены. 

Проверка была организована после обращения граждан. Специалисты ведомства в марте этого 2021 года выдали владелице Маши предписание об устранении выявленных нарушений. 

Спустя время Машу вакцинировали против бешенства. В искусственной берлоге отремонтировали крышу, и теперь осадки не попадают в вольер. Для животного оборудовали поилку, которая обеспечивает постоянный доступ животного к питьевой воде. Теперь у Маши есть идентификационная метка и паспорт. 

Медведь останется под контролем межрегионального управления, поскольку внесено в перечень объектов, подлежащих контролю в области обращения с животными.

Видео: Северо-Западное Управление Росприроднадзора / Телеграм 

Теги: бурый медведь, всеволожский район, снт белоостров медведь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии