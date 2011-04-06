Условия содержания бурого медведя в СНТ Белоостров улучшили

По требованию Росприроднадзора по СЗФО условия содержания бурого медведя улучшены

В четверг, 18 ноября, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора сообщили Piter.tv, что условия содержания бурой медведицы по кличке Маша в СНТ Белоостров Всеволожского района Ленинградской области были улучшены.

Проверка была организована после обращения граждан. Специалисты ведомства в марте этого 2021 года выдали владелице Маши предписание об устранении выявленных нарушений.

Спустя время Машу вакцинировали против бешенства. В искусственной берлоге отремонтировали крышу, и теперь осадки не попадают в вольер. Для животного оборудовали поилку, которая обеспечивает постоянный доступ животного к питьевой воде. Теперь у Маши есть идентификационная метка и паспорт.

Медведь останется под контролем межрегионального управления, поскольку внесено в перечень объектов, подлежащих контролю в области обращения с животными.

Видео: Северо-Западное Управление Росприроднадзора / Телеграм