Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка начала субботу с лежачих игр

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали, с чего начинается суббота белой медведицы Хаарчааны. Работники зверинца застали хищную подопечную за ленивыми лежачими играми. Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте зоопарка 30 января.
Хаарчаана обычно начинает свой день с игр, пусть и немного лежачих.
сотрудники зоопарка
На кадрах из короткого ролика медведица неторопливо перебирает игрушку-бочонок, забавно упирается головой в пространство между льдинами и заваливается на бок. Игра продолжается кусанием бочонка за бортик и поднятием его ввысь одной лапой.
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Видео: Instagram / @spbzoopark
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