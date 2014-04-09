Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка начала субботу с лежачих игр

Хищница лениво перебирала лапами игрушку-бочонок.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали, с чего начинается суббота белой медведицы Хаарчааны. Работники зверинца застали хищную подопечную за ленивыми лежачими играми. Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте зоопарка 30 января.

Хаарчаана обычно начинает свой день с игр, пусть и немного лежачих. сотрудники зоопарка

На кадрах из короткого ролика медведица неторопливо перебирает игрушку-бочонок, забавно упирается головой в пространство между льдинами и заваливается на бок. Игра продолжается кусанием бочонка за бортик и поднятием его ввысь одной лапой.

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Видео: Instagram / @spbzoopark