Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка радуется морозам и снегу

Хищница с удовольствием катается по снегу с боку на бок.

Белая медведица Хаарчаана, живущая в Ленинградском зоопарке, вдоволь нарадовалась свежему снегу и опустившимся на Петербург морозам. Фотографиями хищницы, наслаждающейся снегом, поделились сотрудники зоопарка в официальном Instagram.

Серию снимков, где медведица с удовольствием зарывается носом в небольшой сугроб, катается по снегу с боку на бок и делает довольную мордочку, в зоопарке подписали как напоминание о выходных. Хаарчаана призывает петербуржцев также долго лежать в кровати на грядущих выходных.

Видео: малыш-кенгуренок из Ленинградского зоопарка впервые выглянул из маминой "сумки".

Фото: spbzoopark / Instagram