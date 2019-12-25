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Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка радуется морозам и снегу
Сегодня, 15:46
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himif

Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка радуется морозам и снегу

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Хищница с удовольствием катается по снегу с боку на бок.

Белая медведица Хаарчаана, живущая в Ленинградском зоопарке, вдоволь нарадовалась свежему снегу и опустившимся на Петербург морозам. Фотографиями хищницы, наслаждающейся снегом, поделились сотрудники зоопарка в официальном Instagram.

Серию снимков, где медведица с удовольствием зарывается носом в небольшой сугроб, катается по снегу с боку на бок и делает довольную мордочку, в зоопарке подписали как напоминание о выходных. Хаарчаана призывает петербуржцев также долго лежать в кровати на грядущих выходных.

Видео: малыш-кенгуренок из Ленинградского зоопарка впервые выглянул из маминой "сумки".

Фото: spbzoopark / Instagram

Теги: ленинградский зоопарк, медведица хаарчаана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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