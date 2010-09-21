Медведи в Ленобласти обрадовались выпавшему снегу

В Лужском районе замечена медведица с медвежатами.

Несмотря на необычно позднее наступление зимы, медведи в Ленинградской области начали впадать в спячку. Несколько дней назад в Лужском районе была заснята медведица с двумя медвежатами, активно поедающими сухую траву — верный признак скорого наступления спячки.

Биолог и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков в своём Telegram-канале показал фотографии медведицы с медвежатами, поедающими сухую траву, в качестве подтверждения подготовки к спячке. Он пояснил, что сухая трава, мох, глина и шерсть, съеденные медведями, образуют пробку в кишечнике, которая останавливает пищеварение на время спячки.

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Фото: Telegram-канал "Каждой твари по паре"