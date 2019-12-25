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Посетители Нижне-Свирского заповедника повстречались с любопытными медведями
Сегодня, 8:05
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Посетители Нижне-Свирского заповедника повстречались с любопытными медведями

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Туристов внимательно рассматривали медвежата-"шпионы" с мамой.

В ходе экскурсии по Нижне-Свирскому заповеднику за одной из туристических групп вели слежку мать-медведица и ее детёныши. Об этом рассказали сотрудники учреждения.

На "шпионов" обратили внимание во время остановки – они с интересом наблюдали за людьми из-за кустов, причём медвежат было почти не видно. Судя по всему, косолапые опознали туристов по звуку и запаху, но совсем не испугались.

В составе группы находился орнитолог Владимир Головань, который запечатлел "хозяйку леса" на фото.

Ранее мы сообщили о том, что медвежонок пробежал на фоне радуги в Приозерском районе.

Фото: ВКонтакте /  Нижне-Свирский государственный заповедник (Владимир Головань)

Теги: дикие животные, ленинградская область, медведи, нижне-свирский заповедник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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