Причиной стала полицейская статистика, которая фиксирует рост преступлений со стороны иностранных граждан.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами. Он сделал это на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка во время и после пандемии COVID-19.

Медведев рассказал, что сейчас прорабатывается предложение, по которому мигрантам разрешат въезд в Россию только в том случае, если работодатель подтвердит факт трудоустройства.

По его словам, рассматривается инициатива, по которой работодателей могут обязать отвечать за действия, совершенные их сотрудниками-иностранцами. Причиной стала полицейская статистика, которая фиксирует рост преступлений со стороны иностранных граждан в следующих регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях.

Это, конечно, повод призадуматься руководителям этих регионов для того, чтобы принять дополнительные меры. Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза

Он отметил, что половина мигрантов, которые лишились работы в России из-за пандемии, не смогли покинуть страну. Это, по его мнению, может спровоцировать рост преступности.

Ранее мы писали, что Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии.