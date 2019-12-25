Медведев заявил о предотвращении десятков терактов на транспорте в РФ

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о работе по предотвращению терактов на транспорте в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Медведева, в 2019 году предотвращено 34 террористических акта, нейтрализовано и задержано около тысячи террористов и их пособников. Он отметил, что такие результаты достигнуты благодаря вниманию, которое государство РФ уделяло вопросам транспортной безопасности.
В 2020 году зафиксировано 24 незаконных вмешательства в работу объектов транспорта РФ.
Ранее мы сообщали о том, что Путин записал видеообращение для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.
Фото:kremlin
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