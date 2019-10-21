Медведев: "Если говорить об экономике, то у нас всё в порядке

По словам Медведева, в РФ увеличиваются объемы промышленного производства и товарооборот.

В ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) премьер-министр Дмитрий Медведев оценил состояние российской экономики. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Медведева, в РФ увеличиваются объемы промышленного производства и товарооборот, макроэкономические показатели тоже на хорошем уровне. Также глава правительства отметил низкую инфляцию в стране.

Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке. Дмитрий Медведев

Ранее Медведев потребовал от губернаторов отчеты о задержках соцобъектов.

Видео: YouTube/ Radio Free Europe/Radio Liberty, Bloomberg, New China TV