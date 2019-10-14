Медведев потребовал от губернаторов отчеты о задержках соцобъектов

Медведев возмутился тем фактом, что руководители регионов вместо объяснений присылают своих заместителей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от всех губернаторов письменно объяснить срыв сроков ввода соцобъектов. Об этом сообщило РИА Новости.

Медведев возмутился тем фактом, что руководители регионов вместо объяснений присылают своих заместителей. Премьер-министр также обратил внимание на отсутствие губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, который должен был принять участие в совещании по видеосвязи.

Запросите, где он был, а то как приходить бумажки носить разные с просьбой деньги выделить <…> это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать, так нет на месте. Дмитрий Медведев

Ранее Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить манипуляции со статистикой.

Видео: YouTube/ Правительство России