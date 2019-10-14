Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить манипуляции со статистикой

Зачастую в регионах уменьшали показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Дмитрий Медведев пригрозил губернаторам наказанием за искажение отчетности в сфере здравоохранения. В частности, речь идет о смертности и заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. Об этом сообщил "Интерфакс".

Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Дмитрий Медведев

Премьер-министр отметил, что раньше часто региональные власти меняли нормативные акты и искажали данные о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Губернаторы просто указывали другие причины смерти.

Однако, на сегодняшний день, в 36 регионах России показатель смертности от данных заболеваний вызывает опасения.

Ранее ученые неожиданно узнали, что может препятствовать появлению рака.

Видео: YouTube/ Правительство России