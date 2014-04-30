Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

В четвертьфинале россиянин обыграл Зверева.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.

Соперником 18-й ракетки мира в четвертьфинале был немец Александр Зверев. Медведев добился победы со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Отмечается, что россиянин обыграл Зверева в пятый раз подряд на турнирах ATP.

В полуфинале турнира в Пекине россиянин сыграет с американским спортсменом Лернером Тьеном. Встреча состоится сегодня, 30 сентября.

Ранее мы сообщали, что Бублик стал победителем турнира в Ханчжоу.

Видео: YouTube / Tennis TV