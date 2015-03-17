Медведев вышел в четвертый круг US Open

В третьем круге турнира россиянин обыграл итальянца Коболли.

Российский теннисист Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В третьем круге турнира соперником пятой ракетки мира был итальянский спортсмен Флавио Коболли. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Следующим соперником Медведева на US Open станет португалец Нуну Боржеш. Встреча состоится сегодня, 2 сентября.

Ранее мы сообщали, что Рублев проиграл Димитрову в четвертом круге US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships