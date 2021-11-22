Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Россиянин обыграл в двух сетах француза Маннарино.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине.

В 1/8 финала соперником пятой ракетки мира был французский спортсмен Адриан Маннарино. Медведев одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Следующим соперником Медведева на турнире в Пекине будет итальянец Флавио Коболли. Матч состоится завтра, 30 сентября.

Ранее мы сообщали, что Касаткина проиграла в финале турнира в Сеуле.

Видео: YouTube / Tennis TV