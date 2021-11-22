Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине.
В 1/8 финала соперником пятой ракетки мира был французский спортсмен Адриан Маннарино. Медведев одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Следующим соперником Медведева на турнире в Пекине будет итальянец Флавио Коболли. Матч состоится завтра, 30 сентября.
Ранее мы сообщали, что Касаткина проиграла в финале турнира в Сеуле.
Видео: YouTube / Tennis TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все