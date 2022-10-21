Касаткина проиграла в финале турнира в Сеуле

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в финале турнира WTA 500 в Сеуле..
Соперницей 13-й ракетки мира в решающем матче была Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Касаткина уступила со счетом 6:1, 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
Отметим, что для Касаткиной это был пятый финал на турнирах WTA в нынешнем сезоне. В четырех из них россиянка потерпела поражения.
Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла в финал турнира в Сеуле.
Видео: YouTube / WTA
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