Касаткина проиграла в финале турнира в Сеуле

Встреча с Хаддад-Майей продолжалась 1 час 50 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в финале турнира WTA 500 в Сеуле..

Соперницей 13-й ракетки мира в решающем матче была Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Касаткина уступила со счетом 6:1, 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

Отметим, что для Касаткиной это был пятый финал на турнирах WTA в нынешнем сезоне. В четырех из них россиянка потерпела поражения.

Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла в финал турнира в Сеуле.

Видео: YouTube / WTA