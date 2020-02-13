Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Соперником пятой ракетки мира в 1/8 финала турнира был португальский спортсмен Нуну Боржес. Медведев одержал победу со счетом 6:0, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
В четвертьфинале US Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится завтра, 4 сентября.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертый круг US Open.
Видео: YouTube / US Open Tennis Championships
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